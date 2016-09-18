少女吃洋芋片 發現上面黑胡椒竟是「螞蟻屍體」
2016-09-18 22:13
〔即時新聞／綜合報導〕美國一名少女日前買了一包洋芋片，開封後發現上面有許多黑色顆粒，本來想說只是黑胡椒，就不在意的享用下去，誰知道吃到一半竟發現這哪是甚麼黑胡椒，根本就是螞蟻屍體阿！
根據英國《鏡報》報導，這名少女艾蜜莉（Emily Wagoner）到當地一家連鎖速食店「The Pita Pit」買了一包海鹽醋味洋芋片，誰知道一吃下去就中了「大獎」了；艾蜜莉事後也在自己的推特上分享她的驚恐，並表示這輩子再也不會到「The Pita Pit」用餐。
雖說「The Pita Pit」在事後連繫她，並表示願意給她50美金禮品卡作為賠償，但是艾蜜莉並不接受，覺得這是一種侮辱，她表示她在他們店裡花了至少14美金，這樣的事情只送50美金禮券，令她感受非常糟。
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