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經痛吃避孕藥殞命？ 英少女被判「自然死亡」

2016-09-18  22:21

〔即時新聞／綜合報導〕多數女性都有過經痛的經驗，而每個人舒緩疼痛的方式都不同。英國一位少女在2014年吃避孕藥治經痛後，因為肺栓塞（pulmonary embolism）身亡，不過法院事後卻判定她是自然身亡。

綜合外媒報導，英國諾福克郡（Norfolk）一位15歲少女夏綠特（Charlotte Lockwood）自從9歲開始就常有經痛問題，因此她一直以來都會服用「Cerelle」藥物來改善月經週期。而夏綠特2014年在醫生的電話建議下，改成使用口服避孕藥（Millinette）。不過夏綠特不知道服用新的這款避孕藥會增加女性血栓形成的機會，她在服用避孕藥後，就因為肺栓塞死亡。

在夏綠特死後，她媽媽控告當時建議換藥的醫生，並指稱醫生當時沒有對藥物進行完整的說明。然而開藥醫生對此反駁，堅持自己當時就有告知藥物的風險，他更表示開藥後曾要求母女每兩個月都要回診，母女卻沒有回診。

不過法院最後的判決結果指出，由於夏綠特的外婆和曾祖母都有深靜脈血栓（Deep Vein Thrombosis）病史，加上她本身有體重過重問題，所以無法確定她的死真的和因服用避孕藥相關，法院於是只判決夏綠特是自然死亡。

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  • 「Millinette」口服避孕藥會增加女性血栓形成的機會。（圖擷取自《Metro》）

    「Millinette」口服避孕藥會增加女性血栓形成的機會。（圖擷取自《Metro》）

  • 英國15歲少女在吃避孕藥治經痛後身亡。（圖擷取自《Metro》）

    英國15歲少女在吃避孕藥治經痛後身亡。（圖擷取自《Metro》）

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