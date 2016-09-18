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兒時溺水獲救 20年後尋獲恩人淚擁：因為你我才能在這

瓊斯帶著自己5歲的女兒前往哥倫布警察局，淚擁當時救了自己一命的警察普爾，場面溫馨令人動容。（圖擷自臉書）

2016-09-18  22:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州一24歲男子瓊斯（Christopher Jones）在20年前不慎溺水，所幸當時被一位機警的員警拯救，日前瓊斯在臉書上發現救命恩人普爾（James Poole）的照片，決定前往警局給他一個驚喜，兩人激動相擁的溫馨影片讓不少網友紅了眼眶。

綜合外媒報導，20年前的夏天，年僅5歲的瓊斯在夏令營游泳池溺水被一名員警普爾（James Poole）拯救，如今的他已有家庭，還生了一個可愛女兒。上個月，瓊斯意外在哥倫布警察局（Columbus Division of Police）的臉書粉絲專頁上發現普爾的照片，隨即取得聯繫，並且給對方一個超溫暖驚喜。瓊斯對普爾說：「要不是你，我也活不到今日。」含淚感謝當時普爾拯救了他的性命。

本月16日，瓊斯帶著自己5歲的女兒前往哥倫布警察局，從背後拍了警察普爾的肩膀，問道「你還記得我是誰嗎？」突如其來的舉動讓普爾不知所措，直到瓊斯解釋20年前的一場意外，普爾才想起眼前這個大男孩是誰，兩人含淚相擁，場面溫馨令人動容。

由於普爾的見義勇為，讓瓊斯正朝著成為一名警察為目標前進。瓊斯對普爾說：「因為你，我才能在這；也是因為你，我的小女孩才會在這。」一言道盡了滿腔的感激之情。

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  • 20年前的夏天，年僅5歲的瓊斯在夏令營游泳池溺水被一名員警普爾（James Poole）拯救，如今的他已有家庭，還生了一個可愛女兒。（圖擷自臉書）

    20年前的夏天，年僅5歲的瓊斯在夏令營游泳池溺水被一名員警普爾（James Poole）拯救，如今的他已有家庭，還生了一個可愛女兒。（圖擷自臉書）

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相關關鍵字： 20年 哥倫布警察局 救命恩人 溺水 美國 警察
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