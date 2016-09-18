嗅出毒品不夠看 英警犬嗅出精液味助逮性侵犯
2016-09-18 22:04
〔即時新聞／綜合報導〕狗狗因為有過人的嗅覺，經常會協助警方尋找犯人、查緝毒品。最近英國一隻警犬更透過嗅覺聞出精液味道，幫助警方偵破一件性侵案。
綜合外媒報導，英國德比郡（Derbyshire）警方近年來積極地在培養警犬，其中一隻警犬比利（Billie）在接受了密集的嗅覺訓練後，已經可以辨別精液味道。比利從去年3月至今已經協助了18項調查任務，並發現了8個DNA樣本，還幫助英國警方追捕到一位性侵犯。
德比郡警方對於比利都讚不絕口，認為牠真的是辦案的得力助手，因為比利常常在犯罪現場調查時，透過嗅覺發現一些包含DNA的證物，讓警方能用來進行比對。當地警官狄克（Dick Hargreaves）也表示，他們一直在開發創新的辦案手法，期待能協助警方在定罪上的效率。
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