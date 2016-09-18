香港選舉風波不斷 5票站多出831張選票
2016-09-18 20:38
香港媒體調查，有5個投票站的選票比投票人還多，涉及超過800票。圖為香港票王朱凱廸為高票當選感動落淚。（資料照，路透）
〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會選舉雖已落幕，但選舉前、投票當天及選舉後爭議頗多，根據香港媒體調查，有5個投票站的選票比投票人還多，共涉及831票。
香港《傳真社》選舉後，蒐集96個票站的資訊，發現至少有5個票站的投票數大於投票人，包括運頭塘李興貴中學、尚德社區會堂、基慧小學（馬灣）、運頭塘鄰里社區中心、深井天主教小學。
調查發現，單一票站最多多出278票，5票站總共多出831票。該5個票站分別屬於新界東及新界西，得票最多的多半是建制派（親中派）候選人，只有1個票站獲得最多票的候選人是「票王」朱凱廸。
其中3個票站現場展示投票人數的表格，曾被人在選舉結束後刪改，增加投票人數。《傳真社》曾向選舉事務處查詢、索取票站詳細統計資料，但至今仍未有回覆。
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