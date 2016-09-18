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中國將派公安管理海外NGO 台灣角色可能更關鍵

2016-09-18  20:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國今年通過《境外非政府組織境內活動管理法》，預計2017年1月1日起實施，屆時中國的海外非政府組織（NGO）將交由公安部來管理；專家指出，部份歐美的NGO可能因此撤出中國，而台灣因地利和語言之便，有機會在中國NGO的發展上扮演更關鍵角色。

《中央社》報導，中國明年推行新法後，海外NGO在中國的註冊、活動辦理、資金使用都有較嚴格的規定，部分海外機構因此撤資離開，許多海內外組織則仍持觀望態度；NGO研究者李晏榛受訪時表示，台灣的NGO在社區營造、兒童保護、社工人才培養等的法律、制度和實物經驗都相對成熟，並擁有地利與語言之便，台灣的NGO未來可望在中國相關發展上扮演一定角色，「這其實是台灣NGO的契機」。

中國在1980年代改革開放後，海外各種NGO開始進駐，推展教育、扶貧、醫療衛生等工作，但同時也觸及維權及暴露地方政府低效率的問題；由於NGO和公民社會發展密切，深入各領域，常讓政府感到掌控有限，進而增強對NGO的戒心。中國明年推行新法後，公安機關屆時將可約談境外NGO代表機構的負責人；認為活動有危國家安全時，也可臨時停止活動；還可增列建立NGO的黑名單。

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  • 中國預計2017年起實施《境外非政府組織境內活動管理法》；專家指出，部份歐美的NGO可能因此撤出中國，而台灣因地利和語言之便，有機會在中國NGO的發展上扮演更關鍵角色。（路透）

    中國預計2017年起實施《境外非政府組織境內活動管理法》；專家指出，部份歐美的NGO可能因此撤出中國，而台灣因地利和語言之便，有機會在中國NGO的發展上扮演更關鍵角色。（路透）

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