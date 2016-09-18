再見塑膠！ 法國2020起禁用塑膠杯盤

2016-09-18 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕塑膠杯盤，再見！法國將成為全球第一個立法禁用塑膠杯盤的國家，此提案已於上個月通過，將於2020年開始實施。

《美聯社》報導，由於塑膠製成的免洗餐具無法分解，對當地生態環境帶來傷害，法國當局於上個月通過法案，自2020年開始，禁售單次使用且無法分解的塑膠免洗杯盤，製造商必須以生物來源並且可在家用廚餘機被分解的原料製造免洗餐具。法國另已在今年7月禁止使用塑膠袋。

儘管環保團體對此抱持正面態度，但此法案仍充滿爭議，反對者表示此舉將影響消費者權益，並且違反歐盟商品自由流通的規定。代表歐洲包裝製造商組織「Pack2Go Europe」也表示，為避免法國此舉影響其他歐洲國家跟進，他們將繼續抗爭。

「Pack2Go Europe」歐洲秘書長貝茨（Eamonn Bates）質疑，至今仍無法證明以生物來源材料製成的杯盤對環境更有幫助，且目前製造技術也無法讓生物來源材料的製品被家用廚餘機分解，甚至可能誤導民眾以為可將使用過的「可分解」餐具留在戶外，恐造成更多環境問題。

對此，法國環境部尚未提出回應。