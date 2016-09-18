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紀念相愛60周年 英國老紳士送太太一輛雙層巴士

英國一位老紳士在和太太相遇60年的紀念日上，送給太太一台雙層巴士。（圖擷取自《Metro》）

2016-09-18  19:23

〔即時新聞／綜合報導〕說到英國，很多人最先想到的就是紅色的雙層巴士，這不只代表著英國的歷史，也意謂著英國文化。最近英國一位老紳士就在與太太相識的60周年紀念日上，送給太太一輛雙層巴士。

綜合外媒報導，英國一位82歲老翁肯恩（Ken Morgan）在年輕時是一位空軍軍人，他在1956年的一天搭上了一輛紅色的雙層巴士。當時車上的售票員是個擁有一雙湛藍眼睛的18歲女人雪爾蕾（Shirley），在巴士開了60英里（約96.5公里）、抵達目的地後，肯恩終於下定決心約雪爾蕾去約會。兩人在約會後展開戀情，在1959結為夫妻，肯恩之後更辭去軍人職務，也開始在巴士公司上班。

在和雪爾蕾相識的60年後，肯恩花了1.2萬元英鎊（約50.4萬元新台幣）買下一台1949年出產的紅色雙層巴士送給太太，這台巴士和夫妻倆在60年前相遇的那台巴士款式相同。肯恩說，這樣特別的禮物能將兩人的記憶帶回到60年前。雪爾蕾在看到禮物後也相當開心，直言兩人當年會在巴士上相遇，絕對不是巧合，而是命中注定。

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  • 肯恩和雪爾蕾在60年前的照片。（圖擷取自《Metro》）

    肯恩和雪爾蕾在60年前的照片。（圖擷取自《Metro》）

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