男邀遊艇約會 傻妹到場才發現是轟趴 臉書直播求救
2016-09-18 20:24
〔即時新聞／綜合報導〕交友軟體盛行，美國密西根一名少女胡姬（Kayla Hutch）在交友軟體「Tinder」上認識一名叫亞當（Adam）男子相約遊艇約會，卻在赴約當日發現，男子約會對象不只她一人，讓她氣到當場用臉書直播求救。
綜合外媒報導，密西根少女胡姬在「Tinder」遇到一名說要帶她上遊艇約會的男生，前一晚男方還傳簡訊貼心提醒她別遲到了，以為兩人將一起共度浪漫的遊艇約會，開心赴約，但胡姬說：「沒想到到了現場約有15位女性，且每一個人似乎都不知道有這麼多人參加。」讓胡姬當場臭臉不爽。
遊艇開出港後，亞當前來問胡姬為什麼不開心，胡姬說：「這就是你的計畫嗎？在眾多女孩中隨便挑一個你要的？」亞當尷尬否認後就轉身去找一位巴西辣妹聊天。胡姬隨後要求船隻返回，但不被受理。胡姬當下決定使用臉書直播，請求朋友轉發救她們離開。
胡姬拍下亞當的樣貌呼籲其他女生別上當。等到其他遊艇開過來救她們之後，胡姬便將亞當的鞋子扔到海裡，並說「噢，我很抱歉把你鞋子扔下船，就像你很抱歉把我們扔在船上不理一樣。」出言諷刺亞當的行為。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 巧奪天工！ 女友盼鑽戒 他用酒瓶玻璃做成綠寶石
- 機器人逃離實驗室 亂入政治造勢活動被逮
- 中英對照讀新聞》The Power "Bomb" That’s Giving a South Korean Mother Nightmares 令南韓媽媽做惡夢的電費「炸彈」
- 驚！ 英國議員：建議學生賣淫也是就業選擇
- 紐約爆炸案釀29傷 白思豪：並非恐攻
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 哪縣市較沒受颱風侵襲？ 網友推爆這地方
- 轎班被按喇叭 圍車跳引擎蓋
- 自由廣場》雙北可當經濟成長火車頭
- 啟示錄 倉鼠
- MLB》暴投送紅襪致勝分 洋基季後賽岌岌可危
- 古蹟日免費參觀 北市61處今開放
- 瓦斯外洩？禍首原來是...
- 李英愛展廚藝 公開豪宅育兒樂
- 新北嚴重車禍車頭全毀 3大人1孩子送醫
- 推台灣入聯 林昶佐紐約街頭演講獲熱烈掌聲
- 藍營縣市長赴中提「九二共識」府：交流不需前提
- 林佳龍主持九天玄女聖誕 獲贈三才劍
- 老翁外出疑似落水 警消搜尋牛稠溪
- 兆豐案 政院究責曾銘宗、張盛和
- 莫蘭蒂害慘 「扭腰路樹」呼救
- 林全批災後復電慢 台電眷屬PO文反嗆
- 李奧納多幫忙找路 老夫妻沒發現是大明星
- 男外遇生子 竟PO臉書放閃
- 雙颱連創太麻里 釋迦8成受傷 已有農民棄耕打零工
- 投縣消防員 待命11天未休
- 亞洲挑戰盃》台灣不敵印度排老八 亞洲盃隊史最糟
- 空軍十月天龍操演 紅藍大兵力對抗
- 行李遺失沒人理 女星喊話航空公司：求解釋
- 通車10年罕見 國五連假北上一路順
- MLB》向洋基球迷說拜拜 老爹：跪求噓爆我
- （影音）護家盟崩潰！大愛電視劇大方談同性戀
- 災損申請減稅 記得清理前拍照
- 熱心里長劉得全 助獨居癌男到善終
- 女星喊5千讚出寫真 網友趁機求愛「嫁給我吧」
- 屏東水電受損歷年來最嚴重 潘孟安檢討
- 保羅沃克復活？《玩命關頭9》再度現身
- 蒙藏會併入陸委會？傳評估案9月底送交林全裁定
- 李晨前女友素顏照曝光！網友驚：大嬸妳哪位？
- 濾掛式咖啡會溶出致癌物？ 食藥署：無需恐慌
- 台南再現登革熱病例 衛生局籲提高警覺
- 「黃牛」生日開唱 發表3新歌
- 自由廣場》台灣媒體冰河期
- 44歲劉在錫擁好身材 EXO驚喊：有腹肌
- 台東離島停航5天 明緊急改由新港漁港進出
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：男邀遊艇約會 傻妹到場才發現是轟趴 臉書直播求救
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分