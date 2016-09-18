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男邀遊艇約會 傻妹到場才發現是轟趴 臉書直播求救

2016-09-18  20:24

〔即時新聞／綜合報導〕交友軟體盛行，美國密西根一名少女胡姬（Kayla Hutch）在交友軟體「Tinder」上認識一名叫亞當（Adam）男子相約遊艇約會，卻在赴約當日發現，男子約會對象不只她一人，讓她氣到當場用臉書直播求救。

綜合外媒報導，密西根少女胡姬在「Tinder」遇到一名說要帶她上遊艇約會的男生，前一晚男方還傳簡訊貼心提醒她別遲到了，以為兩人將一起共度浪漫的遊艇約會，開心赴約，但胡姬說：「沒想到到了現場約有15位女性，且每一個人似乎都不知道有這麼多人參加。」讓胡姬當場臭臉不爽。

遊艇開出港後，亞當前來問胡姬為什麼不開心，胡姬說：「這就是你的計畫嗎？在眾多女孩中隨便挑一個你要的？」亞當尷尬否認後就轉身去找一位巴西辣妹聊天。胡姬隨後要求船隻返回，但不被受理。胡姬當下決定使用臉書直播，請求朋友轉發救她們離開。

胡姬拍下亞當的樣貌呼籲其他女生別上當。等到其他遊艇開過來救她們之後，胡姬便將亞當的鞋子扔到海裡，並說「噢，我很抱歉把你鞋子扔下船，就像你很抱歉把我們扔在船上不理一樣。」出言諷刺亞當的行為。

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  • 美國密西根一名少女胡姬（Kayla Hutch）在交友軟體「Tinder」上認識一名叫亞當（Adam）男子相約遊艇約會，卻在赴約當日發現，男子約會對象不只她一人，讓她氣到當場用臉書直播求救。（擷自胡姬臉書）

    美國密西根一名少女胡姬（Kayla Hutch）在交友軟體「Tinder」上認識一名叫亞當（Adam）男子相約遊艇約會，卻在赴約當日發現，男子約會對象不只她一人，讓她氣到當場用臉書直播求救。（擷自胡姬臉書）

  • 密西根少女胡姬在「Tinder」遇到一名說要帶她上遊艇約會的男生，前一晚男方還傳簡訊貼心提醒她別遲到了，以為兩人將一起共度浪漫的遊艇約會，開心赴約。（圖擷自BuzzFeed）

    密西根少女胡姬在「Tinder」遇到一名說要帶她上遊艇約會的男生，前一晚男方還傳簡訊貼心提醒她別遲到了，以為兩人將一起共度浪漫的遊艇約會，開心赴約。（圖擷自BuzzFeed）

  • 事後胡姬稱亞當到她臉書留言，並對她作人身攻擊。（圖擷自BuzzFeed）

    事後胡姬稱亞當到她臉書留言，並對她作人身攻擊。（圖擷自BuzzFeed）

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