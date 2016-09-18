心愛金魚吞石頭噎到 主人花1萬6掛急診搶救

2016-09-18 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲布里斯本有隻小金魚吞下石頭噎住，飼主不惜為牠花500元美金（約台幣1.5萬）的醫藥費急救，成功救回一條命。

《每日郵報》報導，澳洲布里斯本的艾瑪（Emma Marsh）驚慌地帶著心愛的寵物金魚康可爾（Conquer）到獸醫院求救，因為5公分大的康可爾竟吞了一顆0.9公分的石頭，造成呼吸道堵塞，獸醫趕緊為牠麻醉並夾出石頭，並住院觀察一天，才救了牠一命。

醫師表示，康可爾吞下這顆對牠來說「相當大」的石頭令人驚訝，「牠（當時）張著大嘴想把石頭吐出來，如果沒動手術恐怕會喪命。」

艾瑪說，急診、麻醉及住院費用總共花了500元美金（約台幣1.5萬），但她很開心康可爾能恢復健康。