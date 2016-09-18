男孩罹患腦癌 醫生號召百隻黃金獵犬圓夢

一名罹患腦癌的男孩因住在組合屋內，無法在家中飼養大型犬，一位好心的醫生得知後，號召民眾帶黃金獵犬一同幫男孩慶生。（圖擷取自新加坡《聯合晚報》）

2016-09-18 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名罹患腦癌的男孩非常喜歡黃金獵犬，不過因住在組合屋內，無法在家中飼養大型犬，一位好心的醫生得知此事後，利用網路號召民眾帶黃金獵犬一同幫男孩慶生，引發廣大迴響，約有上百隻黃金獵犬齊聚，為男孩圓夢。

根據新加坡《聯合晚報》報導，新加坡一名即將滿13歲的男孩善杰在3年前被診斷出罹患腦癌，儘管前後經歷2次手術、多次放射性治療及化療等，但癌症還是復發，最終影響到脊椎，身體變的相當虛弱，現在僅能以輪椅代步。

善杰母親得知他喜愛小動物後，在2年前送給他一隻吉娃娃，不過事後善杰透露自己最喜歡的是黃金獵犬，但因為住在組合屋內，無法飼養黃金獵犬，讓他相當遺憾。

當地一名43歲的眼科醫生劉曉薇得知此事後，決定幫善杰圓夢，利用網路向民眾號召，希望大家攜帶自己飼養的黃金獵犬一同幫善杰慶生，短短幾天引發廣大迴響，甚至還有民眾表示願意贊助蛋糕、禮物、擔任志工等。

慶生會昨日傍晚在當地一處植物園進行，大約150位民眾參與，現場約有100隻黃金獵犬，一同幫善杰慶生，場面相當溫馨。