高齡化無法擋 日本女性人口中有3成超過65歲

2016-09-18 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕近年來許多國家因為少子化問題，讓老年人口比不斷上升，進入老年化社會。最近日本超過65歲以上的女性更已經占了女性總人數的30.1%。

據《共同社》報導，日本總務省昨天發佈最新的人口推算結果，結果顯示，截至9月15日止，日本超過65歲以上的女性已經占了女性總人數的30.1%。男性的比例則是24.3%，男女65歲以上人口占總人口的27.3%。

在今年的65歲以上人口中，女性共有1962萬人，比去年增加了38萬人。男性則有1499萬人，比去年增長了35萬人。現在日本75歲以上老人共有1697萬人，佔總人數的13.4%，其中女性有1037萬人，男性則是660萬人。

相較於其他歐美國家，日本現在的老年人口比例仍是最高的，遠遠超過了義大利（22.7%）和德國（21.4%）。