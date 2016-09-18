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最成功的商人？ 包商怒嗆川普賴帳

川普創設的大西洋城川普泰姬瑪哈陵賭場開幕沒多久就破產，害不少包商拿不到錢。（美聯社）

2016-09-18  17:34

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普向來愛吹噓自己是成功的商人，但這話聽在曾被川普拖欠款項、幾乎因此失去所有的小型承包商耳中，只會把人氣到咬牙切齒.

1988年，裝設廁所隔間的包商簡金斯拿到川普在大西洋城創設的「川普泰姬瑪哈陵賭場」（The Trump Taj Mahal）的20萬美元合約，高興得有如中樂透；但喜悅之情不久便轉變為夢魘，因為簡金斯一直收不到款項。小本經營的簡金斯週轉不過來，幾乎為此失去一切。

簡金斯所以拿不到錢，是因為這棟號稱大西洋城最昂貴的賭場在1991年進入「預先打包破產」（prepackaged bankruptcy），此時距離賭場風光開幕不過2年。飯店破產意味像簡金斯這樣的小包商拿不到錢。歷經多年破產法庭征戰，簡金斯最後只拿到三成款項，即積欠的23萬1千美元只拿回7萬美元。

目前與弟弟一同經營家族事業的簡金斯之女羅瑟說，即便事隔27年，她每回看到川普在電視上吹噓自己是多麼成功的商人時，都氣得咬牙切齒，「他（川普）踐踏了很多人。」

持有川普泰姬瑪哈陵賭場的川普娛樂度假公司（Trump Entertainment Resorts）已於今年初宣布破產，再加上該賭場有勞資糾紛以及近年來大西洋城風光不在，川普娛樂度假公司已於今年8月初宣布，該賭場在美國勞動節（9月第1個週一）過後停業。

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  • 川普經常吹噓自己是成功商人，但被他倒過帳的小包聽到這話都氣得咬牙切齒。圖為川普16日在佛羅里達州邁阿密一場集會上發言。（法新社）

    川普經常吹噓自己是成功商人，但被他倒過帳的小包聽到這話都氣得咬牙切齒。圖為川普16日在佛羅里達州邁阿密一場集會上發言。（法新社）

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