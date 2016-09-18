驚！ 英國議員：建議學生賣淫也是就業選擇

2016-09-18 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國議員語出驚人！自由民主黨卓特咸（Cheltenham）的黨團主席帕森斯（Dennis Parsons）指出，學校可建議學生，賣淫也是就業選擇。

綜合英媒報導，日前在自由民主黨黨內一有關性工作的特別會議時，帕森斯做出大膽發言，提出學校的職業輔導人員可建議學生考慮賣淫生涯；對於現在不允許校方提到娼妓工作，他直言，「為何不可？」稱這是文化問題。

帕森斯表示，我們會問是否應該阻止人們從事性工作，但不會問是否應該阻止人們成為會計師，「一切好像是當然的」。

對於帕森斯的驚人發言，自由民主黨領袖法隆（Tim Farron）則說，在黨內自由表達任何觀點是件好事，但「它們肯定不是我的看法」，也並不認同把會計師和性工作相比擬。