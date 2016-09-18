百歲龜王性慾強 狂操40年生800隻小龜

2016-09-18 17:22

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據法新社報導，厄瓜多加拉巴戈斯群島（Galapagos）上，有一隻年齡超過百歲的「龜王」名叫狄亞哥（Diego），因為牠的生殖能力超強，一共繁衍出大約800隻小龜，使其種族不致滅絕。

狄亞哥是一種名為加拉巴哥象龜（Galapagos giant tortoise）的稀有陸龜，只出沒於加拉巴戈斯群島中的埃斯帕諾拉（Espanola）島上。

1970年代，保育專家發現，島上烏龜面臨絕種危機，於是將狄亞哥從聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）帶到島上，藉牠的種繁衍後代。

驚人的是，40年前島上原本只有14隻烏龜，共有2隻雄龜、12隻母龜，到現在增加至2千隻以上，其中有40%是狄亞哥的後代。

狄亞哥憑一己之力挽救龜族免於滅絕。陸龜專家塔比亞（Washington Tapia）形容說，狄亞哥是一隻性慾旺盛的種龜。