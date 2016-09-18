落漆！ 印尼試射中國製導彈 兩顆都凸槌失敗
2016-09-18 18:59
印尼海軍14日進行軍事演習，試射兩顆中國製造的C-705反鑑導彈，但通通都無法命中目標。（圖擷自《人民網》）
〔即時新聞／綜合報導〕印尼海軍14日進行軍事演習，試射兩顆中國製造的C-705反鑑導彈，熟料第一顆在按下發射鈕後毫無反應，直到過了5分鐘後才突然射出；另一顆則是飛行途中直接落海，失敗率達到100%。
據《人民網》報導，當時印尼的兩艘導彈艇瞄準靶艦開始發射導彈，其中一艘的船員沒有將「防誤射程序」執行完畢，所以延遲了5分鐘導彈才升空，結果還是沒有擊中靶艦。另一顆飛彈則是掉到海裡，毫無命中目標的機會。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 巧奪天工！ 女友盼鑽戒 他用酒瓶玻璃做成綠寶石
- 機器人逃離實驗室 亂入政治造勢活動被逮
- 最悲傷的動物園 只剩下牠的孤單身影...
- 飲用水源當澡盆？中國大媽撫仙湖洗頭被罵翻
- 落漆！ 印尼試射中國製導彈 兩顆都凸槌失敗
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 哪縣市較沒受颱風侵襲？ 網友推爆這地方
- 中對台新戰略？中學者：北京高層將採這策略
- 台鐵豐富站未驗收就啟用 天花板漏水漏不停
- 協會改革 開始查帳 矛頭指向羽網等4協會
- 宜縣》風雨其實不大… 連假觀光財泡湯
- AV女優7年獵4男 分手費高達2億
- 基隆市府獎勵》捨北一女讀中山 劉晏汝獎學金18萬
- 「別吵 我在抓怪」逃逸外勞被警收服
- 推台灣入聯 林昶佐紐約街頭演講獲熱烈掌聲
- 2018年立委選區重劃 全台7縣市恐受衝擊
- 心向漫境 陳美惠揮灑教室窗外景色
- 假冒「元祖」使詐 會員驚驚
- 小小說 寫作的理由
- 午後對流旺盛 高屏台東發布大雨特報
- 〈婚姻研究院〉老公家事達陣 老婆要會教
- 小熊再見轟 封王趴更HIGH
- NBA》活塞年輕化 傑克森：我必須一肩扛起責任
- 自由廣場》烏坎村事件說小不小
- 見習公部門 3大專生看見移民署壓力
- 楊南郡辭世 告別禮拜陳建仁親頒褒揚令
- 雙颱亂秋節 女王頭3天無法見客
- 馬勒卡擦身過 安度風雨 今晨解除警報
- 無視國會決議 NCC拒重審中嘉案
- 遇詐賣場 「HITO本舖」竄升榜首
- 社工實習生 發想「身障福利地圖」
- 中職》蘇智傑左腳不適 今雙重賽休戰
- （贈票）萬磁王《為妳說的謊》撿到女嬰養到大 生母竟出現…
- 泰國招牌旅遊節目瘋台灣 － 預計製播6集專題 取景遇颱風
- 阿里山森林鐵路土石滑落 繼續停駛1天
- 總統府否認 但媒體還是爆：傳林全不滿陳菊…
- 中職Live》陳子豪敲滿貫砲 兄弟大勝統一
- 追問救災進度官員語塞 林揆怒了
- 建仔練投2次 感覺不錯
- 鍾旻瑞／觀看流星的正確方式〈上〉
- 曾沛慈失控爆痘 恐吞荷爾蒙救臉
- 徐佳瑩送愛犬洗澡 竟讓她心裡很震撼
- 強颱毀高市19紀念老樹 百年合歡腰折
- 中秋颱風豪雨 3山老鼠盜檜木被活逮
- NBA》奪冠得意忘形？騎士球員恐吃一年牢飯
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：落漆！ 印尼試射中國製導彈 兩顆都凸槌失敗
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分