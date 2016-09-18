| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
保養槍枝走火 國道警左手掌遭子彈貫穿
 首頁 > 國際

落漆！ 印尼試射中國製導彈 兩顆都凸槌失敗

印尼海軍14日進行軍事演習，試射兩顆中國製造的C-705反鑑導彈，但通通都無法命中目標。（圖擷自《人民網》）

2016-09-18  18:59

〔即時新聞／綜合報導〕印尼海軍14日進行軍事演習，試射兩顆中國製造的C-705反鑑導彈，熟料第一顆在按下發射鈕後毫無反應，直到過了5分鐘後才突然射出；另一顆則是飛行途中直接落海，失敗率達到100%。

據《人民網》報導，當時印尼的兩艘導彈艇瞄準靶艦開始發射導彈，其中一艘的船員沒有將「防誤射程序」執行完畢，所以延遲了5分鐘導彈才升空，結果還是沒有擊中靶艦。另一顆飛彈則是掉到海裡，毫無命中目標的機會。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中國導彈 印尼 導彈
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：落漆！ 印尼試射中國製導彈 兩顆都凸槌失敗


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.