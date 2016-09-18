落漆！ 印尼試射中國製導彈 兩顆都凸槌失敗

印尼海軍14日進行軍事演習，試射兩顆中國製造的C-705反鑑導彈，但通通都無法命中目標。（圖擷自《人民網》）

2016-09-18 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕印尼海軍14日進行軍事演習，試射兩顆中國製造的C-705反鑑導彈，熟料第一顆在按下發射鈕後毫無反應，直到過了5分鐘後才突然射出；另一顆則是飛行途中直接落海，失敗率達到100%。

據《人民網》報導，當時印尼的兩艘導彈艇瞄準靶艦開始發射導彈，其中一艘的船員沒有將「防誤射程序」執行完畢，所以延遲了5分鐘導彈才升空，結果還是沒有擊中靶艦。另一顆飛彈則是掉到海裡，毫無命中目標的機會。