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女性友善還是性別歧視？ 日餐廳沒帶女性就無法入內用餐

日本一間餐廳規定顧客入內用餐至少一定要有一名女性，引發網友熱議。（圖擷自推特）

2016-09-18  17:17

〔即時新聞／綜合報導〕這間餐廳規定入內用餐至少要有一名女性，這是女性友善還是性別歧視？

一名日本網友araichuu日前在社群網站推特（Twitter）分享一張照片，東京新宿一間義大利料理餐廳「ConTERRAZZA新宿」公告，不論是一名、一對或群體顧客前來用餐，假如顧客只有男性的話就不准進店用餐；如果男性顧客要用餐，就一定至少要帶有一名女性相伴，不過女性顧客用餐則沒有這個限制。

這則推特立刻引發其他網友熱議，有網友質疑店家的做法根本就是性別歧視，不過也有網友認為這沒什麼，只是店家對女性比較友善而已。

介紹餐廳網站《GURUNAVI》指出，「ConTERRAZZA新宿」位於新宿歌舞伎町裡，想顛覆歌舞伎町的印象，標榜是「女性友善餐廳」。

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  • 該餐廳標榜「女性友善餐廳」。（圖擷自網路）

    該餐廳標榜「女性友善餐廳」。（圖擷自網路）

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