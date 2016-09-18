俄小貓受困公路險遭輾 善心駕駛停車救援被讚「英雄」

2016-09-18 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕上周一12日，俄羅斯西部城市加里寧格勒（Kaliningrad）的高速公路上，一隻不知從哪來的幼貓跌進外側車道，當時交通繁忙，為了不輾到小貓，後方一連10幾台車輛紛紛努力閃躲，險象環生。小貓貌似也受了很大驚嚇，縮在路上一動也不敢動。

最後，一名好心的男駕駛冒險在路邊停車，上前救走小貓。這段監視器影片近日流傳到網路上，網友紛紛感謝這位見義勇為的好心駕駛，並大讚他是英雄。

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