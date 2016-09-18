廣東海警查獲千噸黑心肉品 市值3.8億元新台幣

廣東海警第一支隊查獲一批走私肉品，合計約1000噸，價值約3.8億元新台幣。（圖擷取自網易新聞）

2016-09-18 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東海警第一支隊於9月15日時展開走私查緝行動，鎖定一組走私冷凍食品的犯罪集團，查獲冷凍走私牛肉、牛肚、牛舌等物品，總價值約8000多萬元人民幣（約3.8億元新台幣），並逮捕了16名涉案者。

根據《新華社》報導，廣東海警第一支隊於9月15日晚間10時出動多艘艦艇，在深圳大鵬灣以南海域，破獲一起在珠江山角洲一帶伺機走私冷凍食品的走私集團，現場逮捕16名涉案者，查獲冷凍走私牛肉、牛肚、雞翅、雞腿、牛舌、雞爪等食品，產地分屬於美國、巴西、泰國，合計約1000噸，價值約8000多萬元人民幣（約3.8億元新台幣） ，海警隊指出，依據中國國家質檢總局的相關規定，該批貨物均不准入口，屬於禁止進口貨物，因此進行查扣。

廣東海警第一支隊人員指出，這些非法走私肉品大多使用非法添加劑浸泡，除了延長保存期限外，還能去除表面汙漬，使得肉品賣相變佳，還可以增重，牟取暴利，若流入市場、被消費者食用，對消費者健康有很大的危害。目前這批冷凍肉品已移交至中國海關相關部門，案情仍在調查中。

廣東海警人員指出，這些非法走私肉品若流入市場、被消費者食用，對消費者健康將有很大的危害。（圖擷取自網易新聞）