性生活貧乏 日本處男處女逾四成

2016-09-18 15:57

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據日本「社會保障人口問題研究所」（NIPSSR）公佈的最新調查，日本新生代年輕人性生活貧乏，仍是「處男」或「處女」的比例超過4成。

調查指出，日本18歲至34歲的年輕族群中，男性未婚及單身的比例將近7成，至於女性也有6成，其中約有42%男性和44.2%的女性承認自己仍是「處男」或「處女」。

關於婚姻大事，將近9成的受訪者認為，他們有朝一日會步上紅毯，但有30%的男性和26%的女性表示，目前沒有尋找伴侶的打算。

另外，調查也顯示，男、女性在20歲後半段單身的比例劇增。科學上，女性這時正處於生育年齡。不過，這份調查未把同性伴侶含括在內。

調查負責人石井太（Futoshi Ishii，音譯）指出：「他們終究會結婚，但他們傾向將其延後，因為現實和理想間有所差距。這就是為何人們延後結婚，或是保持單身，導致生育率低落。」