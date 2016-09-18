怵目驚心！中國百隻野生動物疑遭非法屠殺

中國警方清點遭屠殺的野生動物，數量高達114隻。（圖擷自《懷化新聞網》）

2016-09-18 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省警方日前破獲一起涉嫌非法收購、運輸野生動物案，在一輛貨車上發現114隻遭宰殺的野生動物，包括有山羌、猪獾、果子狸等不同種類，重量達1000公斤。

綜合中國媒體報導，一輛車號「鄂F38179」湖北籍大貨車由西安開往懷化的路上，遇上高速公路交通警察檢查，赫然發現該車載著高達百隻遭屠宰的野生動物，目的地是懷化中心市場。

報導指出，駕駛員持有「准運證」、但未出示「野生動物經營許可證」。這輛車的准運證顯示僅有運輸野雞、野豬、野兔，不過，實際上卻還裝載豬獾、麂子、白面狸、山羌等野生動物，涉嫌非法收購、運輸野生動物。

清點後發現，車廂內裝載麂子、豬獾、果子狸、毛冠鹿等114隻陸生野生動物，其中毛冠鹿屬中國國家二類保護動物。案件還在進一步調查當中。