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美國爆發持刀砍人案 釀1死8傷慘劇

美國明尼蘇達州聖克勞德市（St. Cloud）的大賣場，在當地時間週六（17日）晚間8時許，發生歹徒持刀砍傷8人的案件。（圖擷自《今日美國》）

2016-09-18  14:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州聖克勞德市（St. Cloud）的一間大賣場，在當地時間週六（17日）晚間8時許，出現一名歹徒持刀砍傷8人，最後嫌犯被警方擊斃在商場裡，成為這起事件的唯一死者。

據《路透》報導，聖克勞德醫院的發言人尼爾森（Chris Nelson）表示，有8位傷患被送往該院，經檢查後都沒有生命危險，警方指出這些人都是被刺傷的，但行兇武器為何到現在還不清楚。

聖克勞德警方對其他問題也三緘其口，尚未對外公布歹徒的背景和犯案動機，也未公布案件的相關細節。

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