貓咪被棒球隊員捧上天？ 神借位照片萌倒一片

貓咪恰巧躺在報紙頭版上，宛如被棒球隊員拋起，這景象讓許多日本網友都直呼「被萌倒了」！（圖擷取自Twitter）

2016-09-18 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕戰績長期積弱不振的日本職棒廣島鯉魚隊，於9月10日登上睽違25年的中央聯盟冠軍寶座，整個廣島市為之瘋狂，陷入紅色歡慶狂潮。不過有網友在推特上傳一張趣味的「借位照」，只見一隻貓咪恰巧躺在報紙頭版上，宛如被棒球隊員拋起，這景象讓許多日本網友都直呼「被萌倒了」！

當天，廣島鯉魚隊眾球員將監督緒方孝市、當日勝利投手黑田博樹以及老將新井貴浩高高拋起，要來慶祝廣島鯉魚睽違25年登上央聯寶座，隔天日本各大報也紛紛以高拋慶祝的狂歡照做為頭版報導。就有日本網友上傳一張照片，只見貓咪正好躺在報紙上，而在牠的身體下方就是在球場歡慶高拋的球員們，形成宛如貓咪被球員高高拋起的錯覺，而且貓咪的表情與四肢擺動都展現十足愉悅感，彷彿真的是牠被拋起一般，十分逗趣。

這張照片上傳至推特之後至今已吸引3.8萬人分享，許多日本網友都紛紛表示：「真的超、級、可、愛！」「配上這表情真的是被萌倒了~」「這是名符其實的最佳照片啊」「有3D的感覺。」