紐約爆炸案釀29傷 白思豪：並非恐攻

紐約市發生爆炸案，造成29人受傷，紐約市長白思豪表示，目前並沒有證據可證實這起爆炸是場恐怖攻擊，不過可以肯定是「蓄意行為」。（美聯社）

2016-09-18 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市雀兒喜地區（Chelsea）於當地時間週六17日晚間8時左右發生巨大爆炸，目前至少造成29人受傷，當局一度懷疑為恐怖攻擊，不過紐約市長白思豪（Bill de Blasio）稍早表示，目前並沒有證據可證實這起爆炸是場恐怖攻擊，不過可以肯定是蓄意犯案。

綜合外媒報導，這起爆炸造成29人受傷，1人傷勢嚴重，不過傷者皆無生命危險，爆炸地點發生在西23街與第6和第7大道之間一處垃圾桶。另外，紐約警方獲報，在距離西23街爆炸案不遠的27街，可能還暗藏爆裂物，警方目前正搜尋中。

針對這起事件是否為恐怖攻擊，白思豪指出，根據現場物證，還沒發現與恐怖主義相關的連結，也還沒有證據可以將其指向為恐攻，但可以確定的是，這起爆炸是個「蓄意行為」。不過紐澤西州週六早上才發生爆炸案，白思豪表示與紐約爆炸案無關。