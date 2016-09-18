美軍誤炸敘利亞政府軍 華府表示遺憾

2016-09-18 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞東部政府軍據點於當地時間17日遭美國領導的聯軍戰機擊中，造成280多名敘利亞軍人死傷。美國五角大廈今承認，由美方率領的聯軍在敘利亞攻打激進組織「伊斯蘭國」（IS）時，可能誤擊境內敘國政府軍據點，對於造成敘軍人員的犧牲表達「遺憾」。

綜合外媒報導，美軍中央司令部（Central Command）指出，聯合部隊以為他們攻打的是「達伊沙」（DAESH）（美方對IS的稱呼），當接獲俄羅斯官員通知，他們鎖定的人員和車輛可能隸屬於敘利亞軍隊時，聯軍已立刻停止空襲行動。

美國政府對錯誤空襲敘利亞軍表示遺憾。美國與俄羅斯不久前才剛達成停火協議不到一週，就發生美軍誤炸敘利亞政府軍的事件，恐讓停火協議搖搖欲墜。