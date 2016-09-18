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iPhone 7 傳出災情？開啟App會有雜音

iPhone 7推出後全球熱賣，不過有些用戶卻反映，當手機開啟一些較吃處理器效能的應用程式時，會發出「滋～滋～滋」的雜音。（資料照，記者陳炳宏攝）

2016-09-18  11:43

〔即時新聞／綜合報導〕iPhone 7推出後全球熱賣，不過有些用戶卻開始反映，當手機開啟一些較吃處理器效能的應用程式時，竟然會發出「滋～滋～滋」的雜音，唯一令人慶幸的是，手機在運作上並沒有受到影響。

據電子產品評論網站《Engadget》報導，無論是iPhone 7或是iPhone 7 Plus的使用者，都傳出類似雜音的災情。該網站實際拿iPhone 7測試，發現並沒有出現像網友回報的狀況，研判不是每支手機都會有類似現象。

網站指出，實際造成雜音的緣由目前並不清楚，有可能是電磁效應，也有可能不是，希望蘋果公司能儘快出面說明。PTT的鄉民看到後，則紛紛笑稱是「果粉」對蘋果手機的信仰度不足，才會聽到其他雜音。

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