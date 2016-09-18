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韓外國留學生破10萬人 最愛高麗大學

韓流發威，韓國外國留學生突破十萬人。（圖為韓國首爾市資料照，記者王孟倫攝）

2016-09-18  11:23

〔即時新聞／綜合報導〕韓流發威下，據韓國教育部和韓國大學資訊網發佈統計，今年韓國外國留學生人數終於突破10萬人，其中，高麗大學人數達到4333人，是所有韓國大學中最多外國留學生的大學。

《韓聯社》報導，截至到今年4月1日的最新統計，在韓外國留學生人數達到10.4262萬人，比起2000年在韓外國留學生人數僅為3954人，快速成長逾26倍，外國留學生最愛的學校是高麗大學生，排在後面的是慶熙大學、延世大學、成均館大學、中央大學、漢陽大學、建國大學、東國大學、國民大學、首爾大學、祥明大學、韓國外國語大學、梨花女子大學、又松大學、西江大學、啟明大學、鮮文大學等。

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