| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

最悲傷的動物園 只剩下牠的孤單身影...

敘利亞戰火不斷，北部大城阿勒頗（Aleppo）的動物園裡，僅存一隻名為「薩伊德」（Saeed，在阿拉伯文裡意指快樂）的阿拉伯狒狒。（法新社）

2016-09-18  11:07

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞戰火不斷，北部大城阿勒頗（Aleppo）的動物園裡，僅存一隻名為「薩伊德」（Saeed，在阿拉伯文裡意指快樂）的阿拉伯狒狒，其他動物都因為戰亂而死亡。「薩伊德」原本個性開朗愛玩，現在牠經常孤單地躲進陰影裡。

據《每日郵報》報導，神態開朗的狒狒是動物園的明星，以前會吸引無數遊客前來，戰爭爆發後，沒有人願意來火箭砲與機槍互射的城市觀光，動物園就此沒落。

照顧「薩伊德」已18年的賈亞（Abdullah al-Jaghal）表示，這座小型動物園原本還有其他猴子和孔雀，現在都死了。賈亞說，阿拉伯狒狒曾經是快樂和幸福的，現在似乎時時感到悲傷，每當槍聲或爆炸傳來，「薩伊德」會被嚇得手足無措地四處亂爬。

幸好隨著美俄談判停火，城市原本的居民慢慢都回來了，孩子們也好奇地跑到阿拉伯狒狒的籠子前，好奇地牽住「薩伊德」伸出來的孤單小手。

隨著美俄談判停火，終於有孩子好奇地跑到阿拉伯狒狒的籠子前，好奇地牽住「薩伊德」伸出來的小手。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 動物園 敘利亞 狒狒
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：最悲傷的動物園 只剩下牠的孤單身影...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.