最悲傷的動物園 只剩下牠的孤單身影...
2016-09-18 11:07
敘利亞戰火不斷，北部大城阿勒頗（Aleppo）的動物園裡，僅存一隻名為「薩伊德」（Saeed，在阿拉伯文裡意指快樂）的阿拉伯狒狒。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞戰火不斷，北部大城阿勒頗（Aleppo）的動物園裡，僅存一隻名為「薩伊德」（Saeed，在阿拉伯文裡意指快樂）的阿拉伯狒狒，其他動物都因為戰亂而死亡。「薩伊德」原本個性開朗愛玩，現在牠經常孤單地躲進陰影裡。
據《每日郵報》報導，神態開朗的狒狒是動物園的明星，以前會吸引無數遊客前來，戰爭爆發後，沒有人願意來火箭砲與機槍互射的城市觀光，動物園就此沒落。
照顧「薩伊德」已18年的賈亞（Abdullah al-Jaghal）表示，這座小型動物園原本還有其他猴子和孔雀，現在都死了。賈亞說，阿拉伯狒狒曾經是快樂和幸福的，現在似乎時時感到悲傷，每當槍聲或爆炸傳來，「薩伊德」會被嚇得手足無措地四處亂爬。
幸好隨著美俄談判停火，城市原本的居民慢慢都回來了，孩子們也好奇地跑到阿拉伯狒狒的籠子前，好奇地牽住「薩伊德」伸出來的孤單小手。
隨著美俄談判停火，終於有孩子好奇地跑到阿拉伯狒狒的籠子前，好奇地牽住「薩伊德」伸出來的小手。（法新社）
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