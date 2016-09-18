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俄羅斯男生哭哭！ 政府封鎖兩大色情網站

俄羅斯男性很難開心起來了，因為俄國當局決定封鎖全世界兩個最大的色情網站「YouPorn」與「Pornhub」。（彭博）

2016-09-18  10:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯男性很難開心起來了，因為俄國當局決定封鎖全世界兩個最大的色情網站「YouPorn」與「Pornhub」。負責監管媒體的當地機構表示，人們應該要在現實生活與他人交往才對。

據《BBC》報導，俄羅斯兩個法院在9月13日先後對這兩個網站發布禁令，理由是「散播色情」。事實上早在2015年，俄國就已經封鎖11個色情網站，認為它們提供了有害孩童健康的訊息，這次等於是擴大禁令的推行，讓兩個全球級的網站無法被點閱。

事實上露骨的色情內容在俄羅斯法律中並沒有被禁止，只有非法生產，傳播和廣告色情行為才會觸法。而俄羅斯媒體監管機構為了阻止所謂的「傳播」，已將幾千個網址列入黑名單中。

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