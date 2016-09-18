飲用水源當澡盆？中國大媽撫仙湖洗頭被罵翻

中國撫仙湖是雲南省的觀光勝地，帶來許多行為不文明的遊客。（圖擷取自微博）

2016-09-18 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省玉溪市撫仙湖，是僅次於長白山天池、新疆喀納斯湖的中國第3大深水湖，優美的景色讓它成為觀光勝地，但也因此帶來許多行為不文明的觀光客。近日，中國網路就盛傳一張大媽把撫仙湖當她家洗澡的照片，連中國網友自己都罵翻，「不要臉！」

微博帳號「雲南發生」日前PO出一組照片，照片中，一名來撫仙湖遊覽的大媽，全身脫得剩下內衣，肆無忌憚的拿出洗髮精洗頭，而由於撫仙湖目前還被認定為最好的「一類水質」，周圍許多人都依賴它作為飲用水源，讓大媽的行為慘遭網友罵翻。

在引發輿論砲轟後，撫仙湖管理局特別做出回應表示，經過調查，該組照片所反映問題屬實，針對觀光客不當行為汙染水質的問題，當局已及時組織人員，加強對該區域的巡查檢查，並對負責該區的監督員進行了處罰。