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紐約曼哈頓街頭傳爆炸 至少25傷

美國紐約市雀兒喜17日晚間發生巨大爆炸。（路透）

2016-09-18  10:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市當地時間週六17日晚間8時許，曼哈頓雀兒喜（Chelsea）發生巨大爆炸，至少25人受傷，尚未傳出有人命危消息。警方已出動防爆小組全面展開調查。

外媒綜合報導，爆炸發生後，許多人在社群媒體發文傳達爆炸消息。附近居民形容，爆炸聲震耳欲聾，甚至震撼建築物。多輛警車和消防車迅速趕到現場。至少有3人被救護車載離。

當地時間同日上午，鄰近的紐澤西州才發生爆炸事件，一枚管狀炸彈在路跑活動路線附近爆炸，未造成任何傷亡。

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  • 民眾拍下被炸得變形的大型垃圾桶。（翻攝@voicehalf推特）

    民眾拍下被炸得變形的大型垃圾桶。（翻攝@voicehalf推特）

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