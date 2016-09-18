紐澤西爆炸疑針對「路跑跑者」 FBI不排除恐攻
2016-09-18 10:05
美國紐澤西州錫賽德帕克鎮於當地時間週六上午9時30分發生一起爆炸案，幸無人傷亡。（圖擷取自WABC-TV）
〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州的錫賽德帕克鎮（Seaside Park）當地時間週六上午9時30分發生一起爆炸案，雖然無人員傷亡，但爆炸地點周遭當天舉辦慈善路跑，美國聯邦調查局（FBI）正朝向恐怖攻擊方向調查。
根據《路透社》報導，海濱城鎮錫賽德帕克鎮位於紐約市南部129公里，調查人員指出，一枚管式炸彈被放在一處垃圾桶中，該垃圾桶正好就在慈善路跑的路線上，爆炸時間為當地時間週六上午9時30分，正好就是慈善路跑起跑後30分鐘，疑似針對路跑跑者而來，不過因為該路跑活動延後起跑，所以沒有跑者及圍觀者在垃圾桶周邊，因此爆炸當下沒有造成任何人傷亡。
這場比賽在爆炸後立即取消，當局也關閉海灘，並請周邊幾個街區之居民撤離，讓警方搜索有無可疑爆裂物，FBI聯合反恐小組搜尋爆炸案的蛛絲馬跡，也呼籲民眾提供線索，稍早FBI指出，爆炸地點周邊已無威脅，先前被撤離的居民已可返家，目前不排除恐怖攻擊的可能性，而這起爆炸案也讓人聯想到2013年的波士頓馬拉松爆炸案，造成3死、260人輕重傷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 巧奪天工！ 女友盼鑽戒 他用酒瓶玻璃做成綠寶石
- 敘利亞宣稱美軍空襲 造成敘軍83死、逾百傷
- 飲用水源當澡盆？中國大媽撫仙湖洗頭被罵翻
- 紐澤西爆炸疑針對「路跑跑者」 FBI不排除恐攻
- 聯軍空襲敘政府軍據點 至少83死
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 哪縣市較沒受颱風侵襲？ 網友推爆這地方
- 賣住戶個資給房仲 貪保全被訴
- 中國擱淺貨輪續漏油 金門海灘毀容
- 新澤西州路跑登場前 小規模爆炸無人傷
- 妙惠慈善會 連假無休補路
- 為搶修恢復供電 台電維修員連續上班15小時
- 轎班被按喇叭 圍車跳引擎蓋
- Evian錦標賽／雙韓激鬥爭鋒 龔怡萍暫列17
- 2018年立委選區重劃 全台7縣市恐受衝擊
- 中對台新戰略？中學者：北京高層將採這策略
- 隋棠遊輪拍全家福 頭戴鯊魚夾一樣正
- 泰國招牌旅遊節目瘋台灣 － 預計製播6集專題 取景遇颱風
- 為2018拉下柯文哲 郝龍斌出招了…
- 撒旦之母 材料易取 恐攻常見
- 又PO另支激情喇舌影片！ 鄧佳華這次換新對象...
- 無視颱風照登山 2地勞師動眾尋人
- 李英愛展廚藝 公開豪宅育兒樂
- 喬任梁驟逝 蛇精男痛哭「你永遠活在我心中」
- 練「龜息大法」保長壽？張景森：超級忍者才辦得到！
- 海巡不取締了？ 停開勸導單而已啦
- 彰縣府核發台化燃煤許可證倒數10天 千人遊行喊拒發
- 大福彩頭獎摃龜
- 2018柯文哲又有新敵人！這位台大教授表態參選
- 女星爆乳比基尼秀美肌 「胸」到新加玻
- 留美教授挨詐318萬 自嘆和社會脫節
- 推台灣入聯 林昶佐紐約街頭演講獲熱烈掌聲
- 捍衛台海空域 空軍明起實彈演訓
- T.O.P點名勸阻半夜按門鈴 遭中國粉絲怒嗆
- 雙北停紅黃線車輛快駛離 中午12點開始拖吊
- 「別吵 我在抓怪」逃逸外勞被警收服
- 估車流少 高公局：取消國5北上高乘載管制
- 社工實習生 發想「身障福利地圖」
- 暈車藥成分似感冒藥 使用前宜諮詢
- 新住民讀二專 環球科大開課
- 陳偉殷傷癒復出 20日戰國民
- 張芸京2小時變身京姊 抱屈藍又時躺槍蕾絲情
- 金融業刷卡機中國製 資安堪慮
- 基隆水情紓解 曾文水庫洩洪
- 聽說鼠藥能解癮 街友送醫洗胃
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：紐澤西爆炸疑針對「路跑跑者」 FBI不排除恐攻
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分