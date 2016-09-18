紐澤西爆炸疑針對「路跑跑者」 FBI不排除恐攻

美國紐澤西州錫賽德帕克鎮於當地時間週六上午9時30分發生一起爆炸案，幸無人傷亡。（圖擷取自WABC-TV）

2016-09-18 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州的錫賽德帕克鎮（Seaside Park）當地時間週六上午9時30分發生一起爆炸案，雖然無人員傷亡，但爆炸地點周遭當天舉辦慈善路跑，美國聯邦調查局（FBI）正朝向恐怖攻擊方向調查。

根據《路透社》報導，海濱城鎮錫賽德帕克鎮位於紐約市南部129公里，調查人員指出，一枚管式炸彈被放在一處垃圾桶中，該垃圾桶正好就在慈善路跑的路線上，爆炸時間為當地時間週六上午9時30分，正好就是慈善路跑起跑後30分鐘，疑似針對路跑跑者而來，不過因為該路跑活動延後起跑，所以沒有跑者及圍觀者在垃圾桶周邊，因此爆炸當下沒有造成任何人傷亡。

這場比賽在爆炸後立即取消，當局也關閉海灘，並請周邊幾個街區之居民撤離，讓警方搜索有無可疑爆裂物，FBI聯合反恐小組搜尋爆炸案的蛛絲馬跡，也呼籲民眾提供線索，稍早FBI指出，爆炸地點周邊已無威脅，先前被撤離的居民已可返家，目前不排除恐怖攻擊的可能性，而這起爆炸案也讓人聯想到2013年的波士頓馬拉松爆炸案，造成3死、260人輕重傷。