| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
注意！瑞芳區102線道土石崩落封路 秋節收假 高鐵今加開北上2班次 紐約曼哈頓街頭傳爆炸 至少25傷
 首頁 > 國際

紐澤西爆炸疑針對「路跑跑者」 FBI不排除恐攻

美國紐澤西州錫賽德帕克鎮於當地時間週六上午9時30分發生一起爆炸案，幸無人傷亡。（圖擷取自WABC-TV）

2016-09-18  10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州的錫賽德帕克鎮（Seaside Park）當地時間週六上午9時30分發生一起爆炸案，雖然無人員傷亡，但爆炸地點周遭當天舉辦慈善路跑，美國聯邦調查局（FBI）正朝向恐怖攻擊方向調查。

根據《路透社》報導，海濱城鎮錫賽德帕克鎮位於紐約市南部129公里，調查人員指出，一枚管式炸彈被放在一處垃圾桶中，該垃圾桶正好就在慈善路跑的路線上，爆炸時間為當地時間週六上午9時30分，正好就是慈善路跑起跑後30分鐘，疑似針對路跑跑者而來，不過因為該路跑活動延後起跑，所以沒有跑者及圍觀者在垃圾桶周邊，因此爆炸當下沒有造成任何人傷亡。

這場比賽在爆炸後立即取消，當局也關閉海灘，並請周邊幾個街區之居民撤離，讓警方搜索有無可疑爆裂物，FBI聯合反恐小組搜尋爆炸案的蛛絲馬跡，也呼籲民眾提供線索，稍早FBI指出，爆炸地點周邊已無威脅，先前被撤離的居民已可返家，目前不排除恐怖攻擊的可能性，而這起爆炸案也讓人聯想到2013年的波士頓馬拉松爆炸案，造成3死、260人輕重傷。

廣告
  • 因為放置炸彈的垃圾桶正好就在慈善路跑的路線上，疑似針對路跑跑者而來，當局不排除恐攻，（圖擷取自WABC-TV）

    因為放置炸彈的垃圾桶正好就在慈善路跑的路線上，疑似針對路跑跑者而來，當局不排除恐攻，（圖擷取自WABC-TV）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 恐攻 爆炸 紐澤西 紐澤西州
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：紐澤西爆炸疑針對「路跑跑者」 FBI不排除恐攻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.