| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
注意！瑞芳區102線道土石崩落封路 秋節收假 高鐵今加開北上2班次 紐約曼哈頓街頭傳爆炸 至少25傷
 首頁 > 國際

巧奪天工！ 女友盼鑽戒 他用酒瓶玻璃做成綠寶石

中國一名在陝西服裝工程學院讀書的男大生，被女友催促送戒指，他將綠玻璃酒瓶敲下一塊，再打磨成鑽石的模樣，閃亮亮的綠寶石於焉誕生。（圖擷自《成都商報》）

2016-09-18  09:16

〔即時新聞／綜合報導〕晶瑩閃亮的鑽石代表愛情的忠貞不變，是許多女性夢寐以求的飾品，中國有一名在陝西服裝工程學院讀書的男大生，就被女友催促送戒指，由於還是學生所以男大生根本沒錢買，他靈機一動將綠玻璃酒瓶敲下一塊，再打磨成鑽石的模樣，閃亮亮的綠寶石於焉誕生，讓網友看了直呼「這比鑽戒更有意義！」

據《成都商報》報導，該位男學生以鉗子從酒瓶敲下較厚的底部玻璃，再以機器耐心打磨成圓柱狀，接著繼續以不同的方向切割玻璃表面，最後再裝上指環，一個獨一無二的綠寶石鑽戒就完成了。

中國網友看了紛紛直呼「佩服」、「此鑽無價」，還有人稱讚小夥子太棒了，他願意把自己的女兒嫁給這位手巧的男大生。一位網友則說，如果男學生願意以這種態度去賺錢，想必也能買到真正的鑽戒。

男學生以鉗子從酒瓶敲下較厚的底部玻璃。（圖擷自《成都商報》）

以機器耐心將綠玻璃打磨成圓柱狀。（圖擷自《成都商報》）

最後再裝上指環，一個獨一無二的綠寶石鑽戒就完成了。（圖擷自《成都商報》）

中國網友盛讚「此鑽無價」。（圖擷自《成都商報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女友 女朋友 綠寶石 酒瓶 鑽戒 鑽石
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：巧奪天工！ 女友盼鑽戒 他用酒瓶玻璃做成綠寶石


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.