巧奪天工！ 女友盼鑽戒 他用酒瓶玻璃做成綠寶石
2016-09-18 09:16
中國一名在陝西服裝工程學院讀書的男大生，被女友催促送戒指，他將綠玻璃酒瓶敲下一塊，再打磨成鑽石的模樣，閃亮亮的綠寶石於焉誕生。（圖擷自《成都商報》）
〔即時新聞／綜合報導〕晶瑩閃亮的鑽石代表愛情的忠貞不變，是許多女性夢寐以求的飾品，中國有一名在陝西服裝工程學院讀書的男大生，就被女友催促送戒指，由於還是學生所以男大生根本沒錢買，他靈機一動將綠玻璃酒瓶敲下一塊，再打磨成鑽石的模樣，閃亮亮的綠寶石於焉誕生，讓網友看了直呼「這比鑽戒更有意義！」
據《成都商報》報導，該位男學生以鉗子從酒瓶敲下較厚的底部玻璃，再以機器耐心打磨成圓柱狀，接著繼續以不同的方向切割玻璃表面，最後再裝上指環，一個獨一無二的綠寶石鑽戒就完成了。
中國網友看了紛紛直呼「佩服」、「此鑽無價」，還有人稱讚小夥子太棒了，他願意把自己的女兒嫁給這位手巧的男大生。一位網友則說，如果男學生願意以這種態度去賺錢，想必也能買到真正的鑽戒。
男學生以鉗子從酒瓶敲下較厚的底部玻璃。（圖擷自《成都商報》）
以機器耐心將綠玻璃打磨成圓柱狀。（圖擷自《成都商報》）
最後再裝上指環，一個獨一無二的綠寶石鑽戒就完成了。（圖擷自《成都商報》）
中國網友盛讚「此鑽無價」。（圖擷自《成都商報》）
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