敘利亞宣稱美軍空襲 造成敘軍83死、逾百傷
2016-09-18 07:06
敘利亞軍方聲稱，以美國為首的聯軍戰機於當地時間17日傍晚，轟炸位於敘利亞東部的政府軍據點，造成至少83名士兵死亡和至少100人受傷。（路透社）
〔即時新聞／綜合報導〕日前美、俄等國針對敘利亞內戰敲定停火協議，但有外媒報導指出，敘利亞軍方聲稱，以美國為首的聯軍戰機於當地時間17日傍晚，轟炸位於敘利亞東部的政府軍據點，空襲造成至少83名士兵死亡和至少100人受傷。
綜合外媒報導，敘利亞軍方表示，美國為首的聯軍戰機攻擊伊斯蘭國（IS）據點代爾祖爾（Deir Ezzor）機場西南方的敘利亞軍方，2架F-16和2架A-10型戰機進行了4波空襲，從當天下午5點多開始維持了近半小時，造成83名敘利亞士兵死亡和至少100人受傷。
俄羅斯方面強烈表示不滿，認為美國不願遵守雙方斡旋達成的停火協議。但美國軍方則宣稱，空襲的目標是當地的伊斯蘭國（IS）士兵，在俄國告知空襲傷及敘國士兵後就立即停止，且早在美軍發動空襲前就已通報俄國軍方了。
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