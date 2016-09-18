聯軍空襲敘政府軍據點 至少83死

2016-09-18 05:28

〔中央社〕敘利亞軍方發表聲明說，美國領導的聯軍飛機今天轟炸位於敘利亞東部的政府軍據點，造成傷亡。敘利亞人權瞭望台組織表示，空襲造成至少83名士兵死亡。

國營媒體報導的軍方聲明說，「美國為首聯盟的戰機，攻擊代爾祖爾（Deir Ezzor）機場附近的敘利亞軍方據點之一」，空襲於當地時間下午5時（格林威治時間14時）展開，導致不明人數「傷亡」。

敘利亞的盟邦俄羅斯表示，「國際反聖戰士聯盟的戰機」發動空襲，造成62名敘利亞士兵死亡和至少100人受傷。

監督團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，對薩爾達山（Jabal Therdeh）的空襲，造成至少83名士兵死亡。薩爾達山位於代爾祖爾機場西南方。

該組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）說，他無法明言何者執行此空襲。