| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束 馬勒卡預計8：30解除海警！10縣市續發大雨特報
 首頁 > 國際

聯軍空襲敘政府軍據點 至少83死

2016-09-18  05:28

〔中央社〕敘利亞軍方發表聲明說，美國領導的聯軍飛機今天轟炸位於敘利亞東部的政府軍據點，造成傷亡。敘利亞人權瞭望台組織表示，空襲造成至少83名士兵死亡。

國營媒體報導的軍方聲明說，「美國為首聯盟的戰機，攻擊代爾祖爾（Deir Ezzor）機場附近的敘利亞軍方據點之一」，空襲於當地時間下午5時（格林威治時間14時）展開，導致不明人數「傷亡」。

敘利亞的盟邦俄羅斯表示，「國際反聖戰士聯盟的戰機」發動空襲，造成62名敘利亞士兵死亡和至少100人受傷。

監督團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，對薩爾達山（Jabal Therdeh）的空襲，造成至少83名士兵死亡。薩爾達山位於代爾祖爾機場西南方。

該組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）說，他無法明言何者執行此空襲。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：聯軍空襲敘政府軍據點 至少83死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.