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俄批美空襲敘利亞政府軍 62死100傷

2016-09-18  04:12

〔中央社〕俄羅斯國防部說，美國領導的聯軍飛機轟炸在敘利亞東部大城代爾祖爾（Deir al-Zor）機場附近對抗伊斯蘭國（IS）好戰分子的敘利亞政府軍，造成62名士兵死亡和約100人受傷。

俄羅斯國防部發表聲明說，如果這起空襲是轟炸目標錯誤，那是華盛頓當局拒絕就敘利亞境內軍事行動與俄羅斯諮商的證據。

俄羅斯強烈不滿它所宣稱的美國不願遵守雙方斡旋達成的搖搖欲墜停火協議，並稱停火協議設有雙方聯手鎖定伊斯蘭國及其他好戰團體為攻擊目標的規定。

聲明表示，「如果此空襲是轟炸目標錯誤的結果，那是美方頑固拒絕就打擊敘利亞境內恐怖團體行動與俄羅斯協調的直接後果。」

聲明又說，空襲後，伊斯蘭國好戰分子立即發動攻勢，目前他們正在那個地區與敘利亞政府軍激戰，而當地居民長期以來一直接受空投人道援助。

俄羅斯國防部表示，此空襲於當地時間17時到17時50分，由從伊拉克方向進入敘利亞領空的2架F-16型戰機和2架A-10型攻擊機執行任務。

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