教育新南向 泰台商與3所大學簽產學合作
2016-09-18 01:28
〔中央社〕泰國華商經貿協會今天在中華民國駐泰國代表處代表謝武樵的見證下，與正修科技大學及文藻外語大學簽訂產學合作備忘錄，加強合作交流。
泰國華商經貿協會是一群在泰國打拚經營事業有成的台商所組成，為配合政府的新南向政策，積極促進產業升級和培養人才，與國內大專院校合作交流，今天與正修科技大學和文藻外語大學簽訂產學備忘錄。日前已經與致理科技大學簽訂完成。
未來華商經貿協會的企業可以申請致理科技大學、正修科技大學、文藻外語大學的實習生，同時與3所大學執行產學合作計劃案，企業幹部子女能以外籍生或僑生就讀3所大學，並申請獎助學金。
謝武樵表示，政府推動新南向，十分樂見台商企業與國內學術界合作，對推動新南向有正面助益，不但有助學生提早拓展國際視野和進入職場面對挑戰，同時企業也加強培育人才，是共創雙贏互惠互利的絕佳寫照，也是政府新南向政策重要方針。
正修科技大學副校長鄭舜仁指出，正修科技大學推動南向已經超過10年的時間，目的就是讓學生走出台灣了解世界，要真正落實就需要與泰國的企業界和學界有情誼，同時重質不重量，正修與泰國的CP集團所屬企業以及泰國的大學都有密切合作，藉由培養人才當作種子，讓他們的學生回到泰國後再萌芽傳播，協助台灣企業或政府宣傳也是重要橋梁。
華商經貿協會理事長郭錫圭則表示，早年來泰國的台商也迫切需要台灣子弟來到泰國成為中堅幹部，協助台商產業升級，提升競爭力，希望和國內的大學產學合作，讓更多台灣子弟來到泰國，同時也讓泰國學子到台灣就讀學習台灣打拚的精神，創造更多有利商機和契機。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 軍退轉公職 4581人續領月退、18趴
- 俏江南做假帳？ CVC投資91億歸零
- 馬勒卡緩速離開 陸上警戒區縮為5縣市
- 西子灣擱淺漁船漏油 環署限10天清除
- 李瑞鎮搞《結婚契約》 買妻捐器官被偷心
- 廢棄物墊高 私地沒申請恐挨罰
- 馬勒卡 進逼北台// 宜花北北基今停班課
- 自由廣場》統戰老花招
- 八德豐德路旁600戶社宅 109年底完工
- 社論》蔡英文應該說「不」了
- 恰恰還想打 合約受矚目
- 注意！ 處女也可能罹患子宮頸癌
- 亞洲挑戰盃》南韓連續要犯 台灣1分敗
- 藝文場館 今全不開放
- U23台灣培訓隊 赴日交流首勝
- 原民射箭賽 屏東包辦社會組前三
- 自由廣場》民進黨不要學壞了
- 自由談》喝了罰酒，還是要走人！
- 國輝的最敬禮 鋒哥面前刷他紀錄
- 全聯國際踩舞祭 傳承台灣傳統藝術
- 陸官校長動手救災引熱議 官校：盼多鼓勵國軍
- 颱風攪局-帕妃不來 演唱會不唱
- 微小說 心魔
- 風過遊客來 南投景點車潮爆量
- 貨櫃車翻倒 壓傷騎車老翁
- 錦雯又遭第3次妨害名譽提告 怒：傳票不用錢是不是
- 颱風又來 蘭嶼人無奈說習慣了
- 蘋果本季股價大漲2成
- 受不了強國網友荒謬謾罵 T.O.P刪除警告文
- 陳明珠搭總統府商品 文青味十足
- 伊朗與西亞世界》9－11事件這15年來…
- 一個連假兩個颱風…台鐵今中午前 停駛北迴與宜蘭線
- 國中生當茶師 坪林圖館飄茶香
- 颱風攪局-蘇打綠昨晚嗨唱 今晚取消
- 黃安又開炮 狠嗆台護照沒用「只能騙外行人」
- 中職》球迷跪著看！陳金鋒專訪曝光
- （台南）行道樹吹倒千餘棵 拚明完成清理
- 小模分手曹佑寧 用這招斷愛
- 中颱馬勒卡週日解除陸警 全台仍易降雨
- 無以酩狀》Beach﹠Iron Ball Gin：《海灘》人間仙境終究是一句空口白話
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：教育新南向 泰台商與3所大學簽產學合作
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分