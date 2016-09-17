日本貓叼回台灣特有蜥蜴 驚動日本官方調查

2016-09-17 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣一隻寵物貓叼了一隻蜥蜴回家，沒想到竟然是台灣特有種「斯文豪氏攀蜥」，這也驚動了日本官方出面調查。

《朝日新聞》報導，宮崎縣日向市居民養的寵物貓，於8月時叼了一隻蜥蜴回家，飼主將蜥蜴送到縣政府鑑定後，確定是台灣特有種「斯文豪氏攀蜥」，這是當地首次發現台灣外來種蜥蜴，宮崎縣政府將與環境省展開調查。

2006年靜岡縣也曾發現斯文豪氏攀蜥，當時推測是從台灣運往日本的植物中「偷渡」的；斯文豪氏攀蜥對人無害，會捕食螞蟻和蝴蝶，當局擔心可能對當地昆蟲造成影響。