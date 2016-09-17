| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

日本貓叼回台灣特有蜥蜴 驚動日本官方調查

2016-09-17  23:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣一隻寵物貓叼了一隻蜥蜴回家，沒想到竟然是台灣特有種「斯文豪氏攀蜥」，這也驚動了日本官方出面調查。

《朝日新聞》報導，宮崎縣日向市居民養的寵物貓，於8月時叼了一隻蜥蜴回家，飼主將蜥蜴送到縣政府鑑定後，確定是台灣特有種「斯文豪氏攀蜥」，這是當地首次發現台灣外來種蜥蜴，宮崎縣政府將與環境省展開調查。

2006年靜岡縣也曾發現斯文豪氏攀蜥，當時推測是從台灣運往日本的植物中「偷渡」的；斯文豪氏攀蜥對人無害，會捕食螞蟻和蝴蝶，當局擔心可能對當地昆蟲造成影響。

廣告
  • 日本宮崎縣一隻寵物貓叼了一隻蜥蜴回家，沒想到竟然是台灣特有種「斯文豪氏攀蜥」。（圖擷取自朝日新聞）

    日本宮崎縣一隻寵物貓叼了一隻蜥蜴回家，沒想到竟然是台灣特有種「斯文豪氏攀蜥」。（圖擷取自朝日新聞）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣特有種 斯文豪氏攀蜥 日本
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
柚子肉丸
傳統青醬細扁麵
美味沙拉小秘訣
颱風過後這樣洗蔬果
轉寄

標題：日本貓叼回台灣特有蜥蜴 驚動日本官方調查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.