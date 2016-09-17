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失智阿公歌聲超讚 唱片公司邀他出單曲

2016-09-17  23:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名80歲老人麥德默（Ted McDermott）患有阿茲海默症，但兒子將他在車上高歌的影片上傳網路，累計吸引超過千萬點閱率，更獲得唱片公司邀約，23日將發行單曲。

麥德默2013年罹患阿茲海默症後，有時連兒子都會忘記，但經典老歌的歌詞卻能牢記不忘，旋律一起就能開唱，兒子因此模仿美國「兜風KTV」節目，將麥德默多段在車上唱歌的影片上傳YouTube，引發網友熱烈迴響。

麥德默渾厚的嗓音獲得英國迪卡唱片（Decca）賞識，為他錄製並發行唱片，除了為麥德默一圓歌唱夢想，所得也將捐給阿茲海默症學會。

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  • 兒子模仿美國「兜風KTV」節目，將麥德默多段在車上唱歌的影片上傳Youtube。（圖擷取自The Songaminute Man）

    兒子模仿美國「兜風KTV」節目，將麥德默多段在車上唱歌的影片上傳Youtube。（圖擷取自The Songaminute Man）

  • 麥德默渾厚的嗓音獲得英國迪卡唱片（Decca）賞識，為他錄製並發行唱片。（圖擷取自The Songaminute Man）

    麥德默渾厚的嗓音獲得英國迪卡唱片（Decca）賞識，為他錄製並發行唱片。（圖擷取自The Songaminute Man）

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