莫蘭蒂襲中國 已造成福建18死、179萬人受災
2016-09-17 23:17
莫蘭蒂在中國造成嚴重災情。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕最近台灣接連受到兩個颱風影響，莫蘭蒂才剛走，馬勒卡又靠進。而暴風圈剛離開台灣的莫蘭蒂在登陸中國後，已造成福建省18死、失蹤11人，還有近179萬人受災。
綜合報導指出，莫蘭蒂在15日登陸福建省廈門市，造成房屋倒塌、淹水、基礎設施損壞、水電路通訊中斷等問題。福建省防汛辦最新通報統計，福建各地因災死亡人數已經有18人，還有失蹤11人，其中泉州市災情最嚴重，有9人死亡、8人失蹤。
除此之外，福建省共計有179.58萬人因莫蘭蒂受災，有65.55萬人被緊急轉移，倒損房屋也超過1.8萬間。目前位在廈門、泉州、漳州的工業企業已經全面停工停產。
報導指出，莫蘭蒂是今年以來登陸中國最強的颱風，也是自1949年以來，登陸中國閩南地區最強的颱風，風速達到17級。
莫蘭蒂在中國造成18死11失蹤，許多房子倒塌。（圖擷取自微博）
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