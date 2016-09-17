神秘國際安全會議曝光 傳北約高官來台參加
2016-09-17 21:47
葛尼姆日前在個人臉書分享來台開會的照片。（圖擷取自葛尼姆臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕日前多位專家、學者在台北舉辦國際安全會議，並邀請我國部分智庫參加，但行程卻相當低調，據傳與會成員有來自北約的高級官員，因身分敏感，雙方以閉門會議的形式進行。
根據《中央社》報導，國外一家新成立的「全球安全和國防事務研究院」（IGSDA）日前大方在官方網站上秀出我國國旗，並證實12至13日在台北舉辦一場名為「National Security Conference in Taiwan：Global and Regional Security Challenges and Threat to NATO（北約） & Asia」的會議，不過中譯的會議名稱則刻意把北約拿掉，僅稱「全球與亞太安全與挑戰國際學術研討會」。
據了解，這場神秘、低調的會議由「全球安全和國防事務研究院」主席葛尼姆（Sayed Ghoneim）主持，與會者包含來自英國、法國、埃及、日本、比利時及希臘的學者，其中還包含一位來自北約的專家。
報導指出，該報記者致電台灣智庫執行委員賴怡忠詢問細節，但賴怡忠僅回「不證實、不否認、不評論」。
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