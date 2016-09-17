| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬勒卡遠離 北市明午12時起取締紅黃線
 首頁 > 國際

神秘國際安全會議曝光 傳北約高官來台參加

葛尼姆日前在個人臉書分享來台開會的照片。（圖擷取自葛尼姆臉書）

2016-09-17  21:47

〔即時新聞／綜合報導〕日前多位專家、學者在台北舉辦國際安全會議，並邀請我國部分智庫參加，但行程卻相當低調，據傳與會成員有來自北約的高級官員，因身分敏感，雙方以閉門會議的形式進行。

根據《中央社》報導，國外一家新成立的「全球安全和國防事務研究院」（IGSDA）日前大方在官方網站上秀出我國國旗，並證實12至13日在台北舉辦一場名為「National Security Conference in Taiwan：Global and Regional Security Challenges and Threat to NATO（北約） & Asia」的會議，不過中譯的會議名稱則刻意把北約拿掉，僅稱「全球與亞太安全與挑戰國際學術研討會」。

據了解，這場神秘、低調的會議由「全球安全和國防事務研究院」主席葛尼姆（Sayed Ghoneim）主持，與會者包含來自英國、法國、埃及、日本、比利時及希臘的學者，其中還包含一位來自北約的專家。

報導指出，該報記者致電台灣智庫執行委員賴怡忠詢問細節，但賴怡忠僅回「不證實、不否認、不評論」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北約 台北 國際安全會議 智庫
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
柚子肉丸
傳統青醬細扁麵
美味沙拉小秘訣
颱風過後這樣洗蔬果
轉寄

標題：神秘國際安全會議曝光 傳北約高官來台參加


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.