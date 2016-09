神秘國際安全會議曝光 傳北約高官來台參加

葛尼姆日前在個人臉書分享來台開會的照片。(圖擷取自葛尼姆臉書)

〔即時新聞/綜合報導〕日前多位專家、學者在台北舉辦國際安全會議,並邀請我國部分智庫參加,但行程卻相當低調,據傳與會成員有來自北約的高級官員,因身分敏感,雙方以閉門會議的形式進行。

根據《中央社》報導,國外一家新成立的「全球安全和國防事務研究院」(IGSDA)日前大方在官方網站上秀出我國國旗,並證實12至13日在台北舉辦一場名為「National Security Conference in Taiwan:Global and Regional Security Challenges and Threat to NATO(北約) & Asia」的會議,不過中譯的會議名稱則刻意把北約拿掉,僅稱「全球與亞太安全與挑戰國際學術研討會」。

據了解,這場神秘、低調的會議由「全球安全和國防事務研究院」主席葛尼姆(Sayed Ghoneim)主持,與會者包含來自英國、法國、埃及、日本、比利時及希臘的學者,其中還包含一位來自北約的專家。

報導指出,該報記者致電台灣智庫執行委員賴怡忠詢問細節,但賴怡忠僅回「不證實、不否認、不評論」。