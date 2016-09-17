杜特蒂送出千名涉毒官員名單：不確定能做完任期

杜特蒂（中）坦承，因為樹敵太多，不確定能不能做完6年任期。（法新社）

2016-09-17 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂在上任後就不斷掃毒，對於毒販和吸毒者更是毫不留情。杜特蒂也坦承，因為樹敵太多，不確定能不能做完6年任期，不過他說，如果他突然走了，大家不要容許毒品死灰復燃。

杜特蒂一直以來都積極掃毒，綜合媒體報導，他最近又將一份名單交給軍方，這份名單上有超過1000位官員的名字，其中包括警方、法官等，這些人都被懷疑和毒品有關。杜特蒂告訴士兵他們都是憲法規定保護人民的終極戰士，因此在他任內不需要害怕，只要做他交代的事，責任都由他來扛。

杜特蒂說，憲法賦予軍人保護人民之任務，所以軍人不能坐視國家崩壞。不過他也坦承，因為掃毒而樹敵太多，不確定自己能不能做完6年的任期，「如果我突然走了，不要容許毒品死灰復燃。」