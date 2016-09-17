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中秋就有陽澄湖大閘蟹？店家：假的

2016-09-17  20:31

〔即時新聞／綜合報導〕秋天螃蟹季即將來臨，不少網購平台已可訂購陽澄湖大閘蟹，但今年捕蟹時間是在下週9月23日開始，現在買到的大閘蟹恐怕是假貨居多。

陽澄湖大閘蟹是蘇州名產，中國《新京報》報導，近期網路上有近千筆陽澄湖大閘蟹的銷售資訊，不少店主表示「趕中秋提前捕撈，滿足顧客」，但蘇州市場陽澄湖大閘蟹協會職員表示，陽澄湖大閘蟹全都是統一捕撈，今年預計在9月23日開始作業，目前市面上所販售的均是假冒品。

業界人士透露，網路上甚至買得到「防偽蟹扣」和證書，一個蟹扣只要人民幣0.15元（約台幣0.7元）；甚至有不良商家在陽澄湖給外地蟹「洗個澡」，就裝成陽澄湖大閘蟹來販售牟利。

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  • 業界人士透露，網路上甚至買得到「防偽蟹扣」和證書，將外地蟹假冒成陽澄湖大閘蟹來販售牟利。（圖擷取自香港01）

    業界人士透露，網路上甚至買得到「防偽蟹扣」和證書，將外地蟹假冒成陽澄湖大閘蟹來販售牟利。（圖擷取自香港01）

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