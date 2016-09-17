中秋就有陽澄湖大閘蟹？店家：假的
2016-09-17 20:31
〔即時新聞／綜合報導〕秋天螃蟹季即將來臨，不少網購平台已可訂購陽澄湖大閘蟹，但今年捕蟹時間是在下週9月23日開始，現在買到的大閘蟹恐怕是假貨居多。
陽澄湖大閘蟹是蘇州名產，中國《新京報》報導，近期網路上有近千筆陽澄湖大閘蟹的銷售資訊，不少店主表示「趕中秋提前捕撈，滿足顧客」，但蘇州市場陽澄湖大閘蟹協會職員表示，陽澄湖大閘蟹全都是統一捕撈，今年預計在9月23日開始作業，目前市面上所販售的均是假冒品。
業界人士透露，網路上甚至買得到「防偽蟹扣」和證書，一個蟹扣只要人民幣0.15元（約台幣0.7元）；甚至有不良商家在陽澄湖給外地蟹「洗個澡」，就裝成陽澄湖大閘蟹來販售牟利。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 尼斯湖水怪現身？ 外媒：這張照片史上最清晰
- 中國男女登機遲到 女乘客硬闖還「攔機」
- 病後初癒 希拉蕊火力全開轟川普
- 川普之子用「毒氣室」喻美媒 引爆猶太人怒火
- 超狂媽媽邊跑半馬邊擠奶 到終點讓女兒吃飽飽
網友回應
熱門新聞
- 林志玲裸泳照曝光 網虧是最想毀掉照片之一
- 子瑜射箭飄髮征服好萊塢！《雷神3》導演也關注
- 郭靜首唱避颱風 初夜最怕飆破音
- 「青少年純潔騙殺全國」 塗鴉怪僧屏東落網
- 上傳馬英九走光照掀爭議 這名記者又挨告
- 圍籬擋住生意 仁化路下水道趕工
- 自由廣場》蓮舫的一中 九二的一中
- 抗颱 北市農產公司備貨穩菜價
- 五角大廈：聯軍空襲擊斃IS宣傳頭子
- T.O.P怨中國私生飯騷擾 強國人竟栽贓台粉還要求道歉
- 中職》林哲瑄神演技 沒接殺卻讓裁判好混亂
- 軍方出動悍馬車 宜蘭南澳鄉撤離138人
- 上百樹倒國軍、清潔隊累慘 民眾在旁忙抓卡比獸…
- 張立昂出局？邵雨薇為了新歡左右為難
- Evian錦標賽》第2回合田仁智獨走 龔怡萍並列第9
- 年金改革會議 11月辦4場分區座談
- 愛黛兒專職當媽 10年不辦巡演
- （影音）范范省心了 1歲兒翔翔已會幫胞兄洗頭
- 自由廣場》菁英私校生就是吃香
- 周興哲渴愛有原則 不能太遠又怕太黏
- 一個連假兩個颱風…台鐵今中午前 停駛北迴與宜蘭線
- 中市觀旅局 盼推動郵輪團進團出免簽
- On the Way》觀光殺手一條龍
- 闖紅燈撞死祖孫 富千金15萬交保
- 街道飆車時速破百 男子稱「屎」意來襲
- NBA》捐1000萬元 庫班：讓我採訪川普4小時
- 雙颱輕掃桃園 地景藝術節明重啟開放
- 不尊重救災國軍？ 市府：非事實
- 全台最長空中步道常塞爆 收不收費意見多
- 創意大集合 打造青年行動者聚落
- 馬勒卡來襲 全台各水庫洩洪 沿岸民眾注意安全
- 鄭秀文練肖話 意外洩漏華仔「家暴私生活」
- 恰恰還想打 合約受矚目
- 馬勒卡颱風影響台灣 蔡英文臉書提醒提高警覺
- 台維斯盃》小胖受挫 李冠毅建功
- 10家賺走7成 6百多家苦哈哈
- 火警沒灌水？ 消防隊︰屋內滅火
- 亞洲挑戰盃》戴維斯仍扮要角 換血業障重
- 藝文場館 今全不開放
- 中秋不烤肉聚賭... 4歲女看媽媽被抓嚇哭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中秋就有陽澄湖大閘蟹？店家：假的
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分