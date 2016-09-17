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美國私人小島附豪宅 55億求售創紀錄

美國康乃狄克州的美麗小島「大島」近日求售，要價1.75億美元。（美聯社）

2016-09-17  20:29

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國康乃狄克州達里恩的1座綠意盎然的私人小島目前求售中，為該島及其上產業──包括1棟石造豪宅、1座有21個隔間的馬廄，與可在暴風雨時庇護船隻的天然小灣──在超過1世紀以來首度對外求售，開價1.75億美元（約台幣55億4763萬元）。

房地產業界專家表示，此一要價將輕易創下美國住宅成交價新紀錄。美國目前最昂貴的住宅是在2014年售出、位於紐約州漢普頓的1筆房地產，成交價1.47億美元。

這座名叫「大島」（Great Island）的康州島嶼面積63英畝（約25.495公頃），自約1900年起就是靠發粉致富的工業鉅子威廉．齊格勒家族及其後代的財產。代售房仲表示，由於齊格勒家族年輕一代已遷居他處，島上主宅已閒置一段時間，該家族決定出售。

「大島」位於康州南部的長島海灣，以數條人工道路與本土相連，距離最近的通勤列車車站與95號州際高速公路大約1英哩（約1.6公里）；島上通往主宅的車道長半英哩，除了主宅還有其他幾棟宅邸、1座馬球場、1座私人海灘與碼頭，以及1棟船屋。

康州「大島」上的另一棟紅瓦屋。（美聯社）

康州「大島」上的美麗石造豪宅。（美聯社）

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