川普之子用「毒氣室」喻美媒 引爆猶太人怒火
2016-09-17 21:26
〔即時新聞／綜合報導〕2016美國總統大選共和黨候選人川普向來以言詞犀利為特色，其兒子小川普（Donald Trump Jr.）似乎承襲了爸爸的特色，在日前接受專訪時，居然用二戰時納粹虐殺猶太人的「毒氣室」比喻美國媒體對待共和黨的方式，沒想到此話一出，立刻引起社會譁然並引爆猶太人怒火，要求小川普道歉。
綜合外媒報導，小川普日前接受電台專訪時，連連抱怨美國媒體偏袒民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton），並抗議：「媒體每次在希拉蕊說謊或言行不一時都視而不見，但假設是共和黨人幹了希拉蕊所做的那些事，媒體這時就會替他們準備好毒氣室。」小川普針對美媒對待自己父親及希拉蕊的差別待遇顯然頗有微詞。並說要不是媒體拱著希拉蕊，不然她根本不是川普的競爭對手。
小川普這一席「媒體準備毒氣室」之說隨即引發一陣譁然，因「毒氣室」是二戰期間希特勒用以殘殺大量猶太人及其他民族的黑暗歷史，西方國家政治人物通常會避開用這類敏感字眼攻擊或影射自己的對手。事後，川普陣營隨即出面試圖滅火，並稱小川普是在說執行死刑的房間，非「毒氣室」。
力爭猶太人權益的「反污名聯盟」（The Anti-Defamation League）出面要求小川普撤回此番不當言論及道歉，並說：「把大屠殺和毒氣室看作尋常小事，是絕不可取的。」
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