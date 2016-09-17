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何時脫歐？ 英相梅伊：明年初啟動《里斯本條約》

2016-09-17  19:32

〔即時新聞／綜合報導〕從英國進行脫歐公投通過後已過了數月，但仍未有明確的實質應變與協商等行動，引發外界好奇與關注。最新消息指出，新任首相梅伊（Theresa May）表示，將於明年1、2月啟動脫歐程序。

綜合媒體報導，英國進行脫歐的首要條件在於必須啟動《里斯本條約》第50條（Article 50 of the Lisbon Treaty）。針對此程序，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）指出與梅伊在日前於倫敦與其會面時坦承，《里斯本條約》第50條幾乎不可能在今年啟動，但英國預期將於明年1、2月啟動脫歐程序。

圖斯克（Donald Tusk）邀集各國共27名領導人，在近日召開非正式的領袖高峰會，會中針對英國脫歐、難民及反恐與市場機制等問題進行討論。圖斯克表示對於英國脫歐雖感遺憾，但會尊重，並說歐盟隨時準備好與英國進行協商。

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  • 英首相梅伊（左）在日前於倫敦與歐洲理事會主席圖斯克（右）會面時坦承，《里斯本條約》第50條幾乎不可能在今年啟動，但英國預期將於明年1、2月啟動脫歐程序。（資料照，歐新社）

    英首相梅伊（左）在日前於倫敦與歐洲理事會主席圖斯克（右）會面時坦承，《里斯本條約》第50條幾乎不可能在今年啟動，但英國預期將於明年1、2月啟動脫歐程序。（資料照，歐新社）

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相關關鍵字： 歐盟 脫歐 英國首相梅伊 里斯本條約第五十條 領袖高峰會
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