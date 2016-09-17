日本JR駕駛不願列車誤點 鐵軌上小便挨批

鐵路營運商東日本旅客鐵道公司一名駕駛日前上班時，因害怕耽誤時間，便直接在鐵軌上小解，此舉引發批評。（彭博）

2016-09-17 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕鐵路營運商東日本旅客鐵道公司（East Japan Railway Company）一名駕駛日前上班時，因害怕耽誤時間，便直接在鐵軌上小解，此舉引發批評，鐵道公司今日正式向外界道歉。

根據《Channel NewsAsia》報導，東日本旅客鐵道公司一名現年50多歲的駕駛在12日值勤時，感到內急又不願列車誤點，於是直接打開駕駛艙門，至鐵軌上小便，此舉剛好被民眾目擊，並向鐵道公司投訴，該公司今日正式道歉，並保證將提供更完善的指導，避免類似情況再度發生。

報導指出，鐵道公司接獲投訴後，立即告訴該名駕駛，稱若有需要請至洗手間，不過並沒有提及該名駕駛是否會受到懲處。