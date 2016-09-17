| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北北基、花蓮宣布 明天正常上班上課 大雨特報！中部以北10縣市 嚴防土石流、山洪 宜蘭縣宣布 明天正常上班上課
 首頁 > 國際

批希拉蕊管制槍枝 川普：保鑣卸下武裝後等著瞧

要希拉蕊的保鑣卸下武裝，川普的發言再次引起爭議。（法新社）

2016-09-17  17:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國近年來槍枝暴力事件頻傳，擁槍、禁槍自然成為重要政治議題之一。美國共和黨總統候選人川普，今日就批評對手民主黨候選人希拉蕊的槍枝管制主張，「我認為希拉蕊的保鑣應該卸下武裝，接著就等著看會發生什麼事。」

川普在美國時間週五於邁阿密舉辦造勢活動時，針對希拉蕊的槍枝管制立場提出批評。他說，「我認為，希拉蕊的保鑣們應該丟下他們的武器，他們應該立即卸下武裝」、「把他們的槍拿走後，就等著看希拉蕊會發生什麼事，這將會非常危險。」

然而，這段談話隨即引起外界批評，不少人質疑川普是否在慫恿群眾攻擊希拉蕊？希拉蕊媒體監督小組發言人表示，川普的發言，再一次地默許讓暴力威脅希拉蕊，「這是一段很可悲的言論，因為這悖離了美國的民主根基與價值。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 希拉蕊 美國總統大選
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
柚子肉丸
傳統青醬細扁麵
美味沙拉小秘訣
颱風過後這樣洗蔬果
轉寄

標題：批希拉蕊管制槍枝 川普：保鑣卸下武裝後等著瞧


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.