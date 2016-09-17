批希拉蕊管制槍枝 川普：保鑣卸下武裝後等著瞧

要希拉蕊的保鑣卸下武裝，川普的發言再次引起爭議。（法新社）

2016-09-17 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國近年來槍枝暴力事件頻傳，擁槍、禁槍自然成為重要政治議題之一。美國共和黨總統候選人川普，今日就批評對手民主黨候選人希拉蕊的槍枝管制主張，「我認為希拉蕊的保鑣應該卸下武裝，接著就等著看會發生什麼事。」

川普在美國時間週五於邁阿密舉辦造勢活動時，針對希拉蕊的槍枝管制立場提出批評。他說，「我認為，希拉蕊的保鑣們應該丟下他們的武器，他們應該立即卸下武裝」、「把他們的槍拿走後，就等著看希拉蕊會發生什麼事，這將會非常危險。」

然而，這段談話隨即引起外界批評，不少人質疑川普是否在慫恿群眾攻擊希拉蕊？希拉蕊媒體監督小組發言人表示，川普的發言，再一次地默許讓暴力威脅希拉蕊，「這是一段很可悲的言論，因為這悖離了美國的民主根基與價值。」