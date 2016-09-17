不滿中國建鐵路阻動物遷徙 肯亞民眾抗議

肯亞民眾抗議中國承建鐵路計畫，威脅當地野生動物遷徙。（美聯社）

2016-09-17 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞民眾不滿中資在奈洛比國家公園承建鐵路，威脅野生動物遷徙，16日聚集在首都奈洛比抗議，高呼「不要強暴我們的公園！（Don't rape our park!）」

由中國交通建設股份有限公司（China Communications Construction Company Limited）及路橋集團（China Road and Bridge Corporation）在肯亞歷史最悠久的奈洛比國家公園建造跨越6公里的鐵路計畫，引發肯亞民眾不滿，因為擔憂影響當地包括獅子、豹和長頸鹿等野生動物的遷徙。

肯亞野生動物保護局主席利齊（Richard Leakey）指出，該鐵路計畫不會傷害到動物，並指這是最佳的方案，「一旦完工，從蒼蠅到長頸鹿等所有野生動物都能自由通過」。

不過，環保組織等團體並不這麼想，當地抗議人士馬賽（Nkamunu Patita）表示，「這裡是我們的遺產」，呼籲鐵路工程應該改變路線。