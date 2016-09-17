烏龍派出所完結篇開賣 粉絲排隊瘋搶只求一本

人氣漫畫《烏龍派出所》在連載40年後，於今日出版的漫畫周刊《週刊少年Jump》推出完結篇，同時第200集單行本也上架販售。（圖擷自《讀賣新聞》）

2016-09-17 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕陪伴許多人度過童年時代的人氣漫畫《烏龍派出所》，在連載40年後，於今日出版的漫畫周刊《週刊少年Jump》推出完結篇，同時第200集單行本也上架販售，立即引來粉絲排隊瘋搶。

據《讀賣新聞》報導，日本各地書店於今早開賣最新一期的《週刊少年Jump》，以及《烏龍派出所》第200集，粉絲蜂擁而來在店外排隊，只為了買到這部長壽漫畫的完結篇，回家好好收藏和留念。

63歲的漫畫家秋本治以近乎公務員上班的規律，穩定地畫出一本本精彩的《烏龍派出所》，也讓自己的作品成為金氏世界紀錄裡全球單行本集數最多的漫畫。